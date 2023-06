Calciomercato Milan – Difesa, folle suggestione per Maldini e Massara

Terminerà questa sera, poco prima delle ore 23:00, con il fischio finale di Milan-Verona a 'San Siro' la stagione 2022-2023 dei rossoneri di Stefano Pioli. Un'annata che ha visto la squadra conquistare la qualificazione alla Champions League, ma che non ha poi riservato chissà quali gioie sportive ai suoi tifosi. La cavalcata di Davide Calabria e compagni in Champions, ad ogni modo, è stata buona e da questa base Paolo Maldini e Frederic Massara intendono ripartire per costruire il gruppo dell'anno venturo.