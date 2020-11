Milan-Verona, Calabria: “Non puoi avere 50 occasioni e non vincere” | Video

Milan-Verona, le parole di Calabria a Sky Sport

MILAN VERONA ULTIME NEWS – Al termine della gara pareggiata dal Milan 2-2 contro il Verona, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“In partite come queste non puoi creare 50 occasioni e non vincere. Se vuoi arrivare agli obiettivi che abbiamo devi vincere, perché poi arrivi a fine stagioni e ripensi alle gare dove hai buttato via i punti, e questa è una di quelle. Secondo tempo abbiamo giocato nella loro area, abbiamo avuto 10 occasioni clamorose, abbiamo sbagliato un rigore, un gol annullato. Le grandi squadre queste partite le vincono”, chiude il terzino rossonero.

QUI, INVECE, LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC SUL RIGORE SBAGLIATO>>>