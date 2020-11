Milan-Verona, Ibrahimovic: “Rigore? Lo lascerò a Kessie. La sosta ci serve”

Milan-Verona, le dichiarazioni post-partita di Ibrahimovic

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A (qui la classifica aggiornata) disputatosi a San Siro. Queste le dichiarazioni di Ibra.

Sul rigore: “La prossima volta non lo tiro. Mi mancavano i tifosi e l’ho mandato in curva. Oggi errori che di solito non facciamo, come le marcature. Vale per tutti, non ci sono errori individuali. Abbiamo avuto tante occasioni, ma era importante non perdere per la fiducia. Siamo primi e dobbiamo essere positivi”.

Sulla mentalità: “Non bisogna dimenticare dove eravamo mesi fa. Bisogna essere realisti e vedere dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto. Stiamo facendo bene, con tante partite in pochi giorni. Il giovedì non è facile giocare”.

Sulle 7 partite con gol: “E pensa te che ho sbagliato 3 rigori… il prossimo lo lascio a Kessie. Sosta? Sì, mi serve a livello mentale”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>