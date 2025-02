Milan-Verona, arbitrerà Fourneau: c'è un precedente poco piacevole

Già c'è stato qualche precedente con Francesco Fourneau da parte del Milan. A gennaio 2023 la sfida contro la Salernitana, poi quella con la Sampdoria e infine, in questa stagione, l'1-1 con il Cagliari. È proprio l'ultimo incrocio il più 'polemico'. Nell'occasione, infatti, il fischietto romano non ha concesso nessuno dei quattro rigori reclamati da una parte e dall'altra. Per la verità, però, ha fatto bene, perché nessun penalty, al di là delle proteste che ci sono state, erada concedere. Diverso il discorso sulla gestione dei cartellini, non brillante.