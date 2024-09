Milan-Venezia, Pulisic è l’MVP della partita: la sua partita

(fonte: acmilan.com) - Gol e assist in un'unica serata, per Christian Pulisic è meritatissimo il primo premio da MVP in stagione. Glaciale dal dischetto e preciso da corner, il nostro numero 11 è una sicurezza. Lui c'è sempre e ha convinto tutti anche nel 4-0 sul Venezia: prima l'assist per Fofana con un calcio d'angolo teso e di difficile lettura per la difesa avversaria, poi il gol su calcio di rigore per il tris rossonero.