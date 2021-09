Milan-Venezia, i precedenti delle squadre con Pezzuto | Serie A News

Milan-Venezia, partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022, sarà diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto, classe 1984 di Lecce

Milan-Venezia , partita della 5^ giornata della Serie A 2021-2022 , sarà diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto , classe 1984 , della sezione A.I.A. di Lecce. Il giovane fischietto pugliese è al suo primo, storico, incrocio in carriera con i rossoneri, che non ha mai arbitrato neanche a livello di campionato Primavera.

Sono 6, invece, i precedenti di Pezzuto in carriera con il Venezia, mai in Serie A bensì nelle categorie inferiori: il bilancio, finora, recita 2 vittorie dei lagunari, 3 pareggi ed una sconfitta. In bocca al lupo al direttore di gara per la sua prima nella Scala del Calcio.