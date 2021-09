Calciomercato Milan – Occhio al campionato belga: due i nomi | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono un talento classe 1999 che gioca nel Bruges. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Il calciomercato del Milan, così come quello delle altre società, non termina mai. Acquisti o eventuali cessioni potranno essere fatti a gennaio, ma Maldini e Massara lavorano già per il futuro. Secondo quanto viene riportato da fichajes.net, il club rossonero sta guardando con molta attenzione il campionato belga. La società ha già dimostrato di seguire la Jupiler League, così come dimostra ad esempio l'ingaggio di Alexis Saeleamekers, diventato poi un punto fermo di Pioli.

Nel mirino c'è Charles De Ketelaere, trequartista del Brugge che si è messo in luce nell'ultima partita in Champions League con il Psg, ma attenzione anche ad un altro profilo. Ci riferiamo a Noa Lang, ala sinistra sempre in forza al Brugge. L'olandese, cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax, è stato acquistato dal club belga nel 2020. Come detto, Noa Lang gioca prevalentemente come ala sinistra, ma può tranquillamente imporsi sul versante opposto o addirittura fare la prima punta.

Secondo fichajes.net il Milan segue sul calciomercato Noa Lang con molta attenzione. Arrivare all'olandese tuttavia non sarà facile, vista la valutazione attuale (22 milioni) e vista la concorrenza di Arsenal e Leicester City. Per prenderlo c'è bisogno di investire, anche perchè da poco c'è stato il rinnovo di contratto con il Brugge fino al 2025. Insomma, un profilo interessante, che il Milan sta seguendo da diverso tempo. Vedremo se nei prossimi ci sarà un affondo, anche se ci sono in questo momento tanti giocatori sul taccuino di Maldini e Massara. Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero