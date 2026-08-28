Milan-Venezia, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Nonostante la trattativa per il suo trasferimento sia ormai arrivata alla chiusura, Rafael Leao non ha voluto far mancare la propria presenza a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Venezia, valida per la seconda giornata di Serie A.

Milan-Venezia, presente Leao in tribuna

Come appreso dalla nostra redazione, il giocatore portoghese si trova in tribuna per assistere al match dei suoi ormai ex compagni, un gesto puramente d'affetto prima di chiudere definitivamente l'avventura in maglia rossonera.

Il futuro dell'esterno portoghese sarà infatti in Turchia alla corte del Galatasaray: l'accordo tra le parti è stato trovato sulla base di un'operazione da 45 milioni di euro a cui si aggiungeranno 5 milioni di bonus e un 20% su una possibile futura rivendita favore del club rossonero.

L'arrivo e gli anni al Milan

Arrivato dalnel 2019 per circa 30 milioni di euro, il portoghese esordisce nell'agosto dello stesso anno trovando la prima rete contro laNel dicembre del 2020 firma la storia della serie A, segnando contro ilil goal più veloce di sempre dopo appena 6,76 secondi.

La consacrazione è arrivata nella stagione 2021-22: il portoghese è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata verso la conquista del 19º scudetto, vinto sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia dopo un lungo testa a testa contro l'Inter.

Nel 2023 invece firma rinnovo fino al 2028. Passato alla maglia numero 10 e arrivato indossare la fascia da capitano, Leao ha superato le 200 presenze con il Milan, gridando la squadra, nella stagione 24-25, verso la Supercoppa Italiana, vinta in rimonta per 3-2 sull'Inter.

Oltre a tagliare il traguardo dei 50 goal in serie A con il Milan, nell'avvio della scorsa stagione sotto la guida di Allegri firma le sue ultime reti con il Milan prima di accettare la proposta del club turco, abbandonando definitivamente la Serie A.