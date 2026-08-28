Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': i lagunari guidati dal tecnico ex Monza erano reduci da un k.o. interno contro il Lecce al 'Penzo'
Giovanni Stroppa, allenatore arancioneroverde, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Venezia, le parole di Stroppa
“Abbiamo sprecato alcune occasioni e fare nettamente meglio sui gol subiti. Bella-Kotchap ha sbucciato un pallone quando era in vantaggio e poteva tranquillamente buttarla fuori. Il gol del 2-0 mi fa girare le scatole: mi da molto fastidio. Non è una questione di coraggio, ma di idee e di tenere il campo in un certo modo. Contro una squadra forte come il Milan gli episodi fanno la differenza".
Sui nuovi acuquisti
"I nuovi acquisti sono arrivati in ritardo di condizione. Diventa difficile metterli da subito in competizioni con quelli che adesso stanno giocando. Sono giocatori di assoluto valore, ma solo il tempo e il lavoro ci diranno a quale livello solo. Scelte ce ne sono, però occorre rimetterli in condizione".
Il ricordo di Franco Baresi
"Baresi è una persona unica che mi ha segnato nella vita. E' stato molto di più che un semplice compagno di spogliatoio. Guardando lo schermo prima dell'inizio della partita mi sono emozionato: sappiamo tutti come ha portato la fascia del Milan".
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