Sulle cose da cui ripartire: "Sul 2-0 la squadra deve cercare di rimanere in partita, non si possono commettere ingenuità su ingenuità. Non sono d'accordo sul primo rigore, il tocco era lieve ed è stato cercato. Ma rimane inconcepibile prendere quattro gol dopo 27'. Non mi piace parlare di errori individuali, questa squadra sbaglia insieme. Non deve più accadere, dobbiamo essere più squadra senza puntare il dito su nessuno. Prima o poi sbagliano tutti".