Amorim: "Dovevamo segnare a inizio gara. Non ci sono undici titolari"

Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il commento di Amorim sul supporto dei tifosi a San Siro

"Ho sentito il supporto dello stadio. Ci hanno aiutato: nei momenti difficili ho sempre sentito il sostegno dei tifosi e questo è stato molto importante perché sono molto esigenti. Hanno visto i migliori calciatori al mondo per tanti anni e vogliono sempre di più. Non siamo all'inizio del percorso, per questo sono molto contento."

Le difficoltà tattiche avute contro il Venezia

"Sapevamo che sarebbe stata difficile per le caratteristiche del Venezia. Abbiamo avuto più opportunità e questa è la nostra responsabilità, dovevamo segnare a inizio gara. Questo ci avrebbe aiutato a controllare meglio la partita e dovevamo tenere più il possesso. Ma come ho detto prima della partita, tutte le gare saranno difficili. Dovremo sempre impegnarci al massimo: qualche volta vinci giocando bene, qualche volta devi vincere in un altro modo. Oggi è stato un mix di entrambe, ma abbiamo vinto."

Le gerarchie della rosa e le scelte di formazione

"Sarà una stagione difficile per questo tutti dovranno essere preparati. Non ci sono undici titolari, guardiamo gli avversari, il momento della nostra squadra e scegliamo le migliori caratteristiche per ogni singola partita. Anche gli ultimi 30 minuti sono importanti. Non sappiamo chi sarà in campo il giocatore più importante. I calciatori hanno capito che in ogni momento potrebbero essere scelti per giocare. Sono molto contento di loro."

Sul supporto dei tifosi alla prima stagionale in casa:Sulle difficoltà avute contro il Venezia:Sulle scelte di formazione:

Chiaro che serviranno tutti in questa stagione per il Milan: i rossoneri giocheranno anche in Europa League e nessuno le potrà giocare tutti. Inevitabile che ci saranno rotazioni anche in base alle avversarie e al momento che vivrà la squadra.

Ovvio anche che serva ancora tempo per il Diavolo: Amorim gioca un calcio molto diverso da quello di Allegri e la squadra deve ancora abituarsi al meglio. In più gli ultimi colpi di mercato potrebbero chiudere al meglio la rosa a disposizione.