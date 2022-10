Milan, sei l’unica squadra di Serie A imbattuta in trasferta nel 2022 | News

Questa sera il Milan sarà impegnato nella delicata trasferta di Verona contro l'Hellas. I rossoneri scenderanno in campo alle 20.45 e sono alla ricerca della vittoria dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea. A proposito di trasferte, la squadra di Stefano Pioli ha numeri incredibili. Come riporta il club sul proprio sito ufficiale, il 2022 del Milan è stato finora speciale per tanti motivi, e anche per alcune statistiche davvero considerevoli. Il Milan è l'unica squadra di Serie A imbattuta in trasferta nel 2022 (in 13 gare nove vittorie e quattro pareggi) e una delle tre squadre - tra quelle presenti sia nella stagione 2021/22 che in quella 2022/23 - imbattute fuori casa nei maggiori cinque campionati europei in questo anno solare (Barcellona e Manchester City le altre due).