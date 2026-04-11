Milan-Udinese, Hernanes: 'Finalmente possiamo vedere il tridente'

"Tridente? Finalmente. Sappiamo che è difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano. Questo è il primo passo. Lasciare fuori uno tra Leao, Saelemaekers e Pulisic è difficile, stessi uomini altro modulo. Il Milan non ha mai avuto continuità dagli attaccanti, ma fatemi sottolineare la gestione di Allegri che non si è mai sbilanciato ed è sempre rimasto focalizzato sull'obiettivo. Nel 2015/2016 alla Juve con Allegri siamo partiti molto male, ma poi abbiamo recuperato nel girone di ritorno".