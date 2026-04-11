PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese, Hernanes: “Tridente? Finalmente! Difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano”

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Milan-Udinese, Hernanes: “Tridente? Finalmente! Difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano”

Milan-Udinese, Hernanes: 'Finalmente possiamo vedere il tridente'
Hernanes così a pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Udinese: le sue parole nel pre-partita di 'DAZN'
Redazione PM

I riflettori di San Siro stanno per accendersi su Milan-Udinese, sfida valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il Diavolo è in cerca di riscatto dopo il passo falso contro il Napoli, mentre i bianconeri vorranno provare a dare continuità alla vittoria del 'Ferraris' contro il Genoa. Per l'occasione, Allegri ha preparato un inedito 4-3-3 per provare a sorprendere la difesa di Runjaic.

"Il Profeta" Hernanes ha analizzato il match tra Milan e Udinese a pochi minuti dal calcio d'inizio. Di seguito, il suo intervento durante 'Vamos', il pre-partita di 'DAZN'.

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"Tridente? Finalmente. Sappiamo che è difficile cambiare un modulo che ti ha fatto arrivare lontano. Questo è il primo passo. Lasciare fuori uno tra Leao, Saelemaekers e Pulisic è difficile, stessi uomini altro modulo. Il Milan non ha mai avuto continuità dagli attaccanti, ma fatemi sottolineare la gestione di Allegri che non si è mai sbilanciato ed è sempre rimasto focalizzato sull'obiettivo. Nel 2015/2016 alla Juve con Allegri siamo partiti molto male, ma poi abbiamo recuperato nel girone di ritorno".

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