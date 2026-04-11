PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese, Ferrara: “Cannavaro mi ha detto che Davis è un giocatore veramente forte. Su Lewandowski…”

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Milan-Udinese, Ferrara: “Cannavaro mi ha detto che Davis è un giocatore veramente forte. Su Lewandowski…”

Milan-Udinese, Ferrara: 'Leao da centravanti deve attaccare la profondità'
Ciro Ferrara così nel pre-partita di Milan-Udinese: l'ex difensore di Serie A analizza la gara di San Siro dagli studi di 'DAZN'
Redazione PM

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Udinese, che alle 18:00 scenderanno in campo a 'San Siro' per affrontarsi nella 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta di Napoli, che ha fatto sfumare definitivamente i sogni di tricolore. I friulani, invece, sono reduci dal 2-0 esterno contro il Genoa che gli ha permesso di raggiungere quota 40 punti.

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Milan-Udinese, Ciro Ferrara è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per dire la sua sul match che si sta per svolgere San Siro. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex difensore di Juventus e Napoli.

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"L'Udinese ha sempre prodotto dei grandi attaccanti. Davis è un giocatore veramente forte, quando c'era Cannavaro in panchina salvò l'Udinese all'ultima giornata di campionato. Fabio mi ha detto che è un giocatore veramente forte. Un attaccante moderno che probabilmente in futuro troverà una squadra che gioca le competizioni europee. Lewandowski non si discute, ma mi sorge un dubbio: quali sono gli obiettivi del Milan? C'è già Modric che ha 40 anni... bisogna costruire anche il Milan del Futuro. Allegri cerca sempre di tenere l'ambiente molto sereno. Leao in quella posizione deve attaccare la profondità e mettere in difficoltà i difensori avversari".

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