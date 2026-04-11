Milan-Udinese, Ferrara: 'Leao da centravanti deve attaccare la profondità'

"L'Udinese ha sempre prodotto dei grandi attaccanti. Davis è un giocatore veramente forte, quando c'era Cannavaro in panchina salvò l'Udinese all'ultima giornata di campionato. Fabio mi ha detto che è un giocatore veramente forte. Un attaccante moderno che probabilmente in futuro troverà una squadra che gioca le competizioni europee. Lewandowski non si discute, ma mi sorge un dubbio: quali sono gli obiettivi del Milan? C'è già Modric che ha 40 anni... bisogna costruire anche il Milan del Futuro. Allegri cerca sempre di tenere l'ambiente molto sereno. Leao in quella posizione deve attaccare la profondità e mettere in difficoltà i difensori avversari".