Milan-Udinese, Allegri: “Bisognerà avere molta tecnica. Leao? Sta crescendo di condizione”

Sembra 4-3-3 ma alla fine possiamo vedere un Milan che attacca in un modo ma si difende sempre alla stessa maniera? “Athekame ha caratteristiche diverse da Tomori, se c’è bisogno spinge un po’ di più, altrimenti sta in costruzione. Saelemaekers fa il lavoro da attaccante esterno, è normale che Alex è un giocatore molto importante per noi perché ci dà molto equilibrio”.

Su Leao: “Credo che rafa sta crescendo di condizione. Tra l’altro da centravanti fa sempre ottimi movimenti e attacca molto bene la profondità. Sta a noi mettere la palla davanti al portiere e cercare di fargli fare gol. In questo momento abbiamo comunque Gimenez che torna da sei mesi di infortunio, ha avuto un momento brillante e ora uno un po’ meno brillante, Fullkrug che ha giocato due partite di seguito. Sono due cambi importanti, speriamo di aver indovinato la formazione (ride, ndr)