Milan-Torino, Leao: “La nostra mentalità è vincere sempre”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Leao nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match Milan-Torino. La gara era valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Leao: “Avevamo perso contro la Juve, squadra con qualità, ma noi vogliamo sempre vincere e oggi penso che abbiamo dato la risposta giusta. Non è il momento di tornare indietro, oggi ho aiutato la squadra a vincere col gol, ma penso che la cosa più importante siano i 3 punti. Prima punta? Chiaro in questo ruolo posso segnare di più, ma la cosa più importante è fare bene per la squadra, non importa il ruolo. La nostra mentalità è quella di vincere sempre. Scudetto? Noi facciamo il nostro”.

