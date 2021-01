PAGELLE MILAN-TORINO – Cancella la battuta d’arresto con la Juventus e torna a vincere il Milan di Stefano Pioli. A San Siro i rossoneri piegano 2-0 il Torino mantenendo ancora per una giornata il primo posto in classifica. Leao sblocca, Kessiè (su rigore) raddoppia. In mezzo poco altro se non un rigore tolto al Torino con il Var e una traversa dell’ex Ricardo Rodriguez.

