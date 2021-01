Milan-Torino, la moviola della Gazzetta: Maresca troppi errori

ULTIME NOTIZIE MILAN TORINO – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco la moviola del match di ieri sera tra Milan e Torino. Secondo la rosea troppi gli errori del fischietto napoletano Fabio Maresca che, al di là delle scelte sui calci di rigore, non convince in tanti altri momenti.

Questa l’analisi del quotidiano milanese: “Si parte con falli non fischiati (Singo su Theo, poi Kessie su Singo, per dirne due): il pacato Pioli perde la calma e viene ammonito al 22’. Al 32’ il primo caso col contatto Belotti-Brahim Diaz. Maresca lascia giocare valutando il tocco di Belotti sul pallone, ma qui il Var Guida lo manda al monitor. Segue una lunga review in cui, nonostante il rossonero sembri già in caduta probabilmente sbilanciato dal contrasto con Verdi all’ingresso in area, giudica determinante la gamba aperta di Belotti al momento del contatto tra i due, lasciando molti dubbi anche sull’intervento Var. Al 41’ un giallo eccessivo a Romagnoli ruvido su Verdi, ma qui l’errore è non concedere il vantaggio ai granata fermando un’azione promettente”.

“Al 47’ Lukic è ostacolato involontariamente da Maresca che consente a Kessie di prendere palla e diventare pericoloso senza fermare il gioco, ma se il tutto fosse finito con un gol dei rossoneri cosa sarebbe successo? Al 5’ della ripresa Verdi e Tonali giù nell’area di Donnarumma. Per Maresca è rigore per i granata, ma è ancora review con Guida che lo rimanda a lungo al monitor. Nelle immagini Tonali interviene sulla corsa dell’avversario e lo tocca sulla schiena, ma è lui a essere colpito da Verdi e così il rigore viene cancellato con una decisione al limite. Errori sul finale: al 79’ Leao giù sulla scivolata di Murru, ma per Maresca è giallo per simulazione anche se dalle immagini l’entrata non sembra innocente. Al 93’ ignorato il blocco falloso di Theo su Singo e al 96’ è fischiato un mani di Ibra che mani non è, ma fianco”.

