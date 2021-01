Milan-Torino, Kjaer: “La giusta reazione se si vuole vincere a fine anno”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Kjaer nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara era valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021. Queste le dichiarazioni del difensore danese.

Sulla vittoria: “Una partita che per me abbiamo iniziato bene, in modo aggressivo. Anche nella metà campo loro andando nell’uno contro uno, questa è la mentalità giusta per vincere. Oggi abbiamo cominciato molto bene, se Franck avesse segnato il 3-0 la gara sarebbe stata chiusa già nel primo tempo, loro nella ripresa sono venuti fuori. Abbiamo lavorato bene”.

Sulla reazione: “La grande squadra dopo una sconfitta torna a vincere. Se vogliamo vincere alla fine dell’anno dovevamo reagire subito. Dobbiamo credere ad ogni gara, perché come ho già detto non esiste squadra più forte di noi, questa deve essere la mentalità. Contro la Juve i gol subiti eravamo più o meno messi bene in campo, così dovevamo migliorare dagli errori fatti e imparare. Si può perdere o vincere ma l’importante è la mentalità”.

Sui miglioramenti fatti: “La cosa migliorata di più è il modo di essere squadra, la fase di come siamo squadra sia in alto che in basso al campo. Una corsa di 70-80 metri anche quando siamo stanchi. Stiamo lavorando molto bene anche scivolando su una parte del campo, è una cosa che ti fa vincere le partite”.

