Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027
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Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Bologna, le parole di Tomori
"Sono contento di essere tornato, il mio lavoro è giocare e aiutare la squadra. Ho sempre fatto così. Nelle ultime partite mi sono fatto trovare pronto e lo sarò anche stasera".
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