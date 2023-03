Milan terzo in Serie A per marcature nel quarto d’ora iniziale | News

Stando a quanto riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, i rossoneri sono terzi in Serie A per marcature nel quarto d'ora iniziale di gioco

(fonte acmilan.com) - Ben tre gol della partita d'andata (Becão, Hernández e Rebić) sono arrivati nel primo quarto d'ora di gioco. Se i friulani hanno poi messo a segno soltanto altre tre reti nei primi 15' nel resto della stagione - tutte in casa, con due gol di Udogie e uno di Beto - il Milan è terzo in Serie A per marcature nel quarto d'ora iniziale con 7, di cui quattro in trasferta nelle partite contro Sampdoria, Hellas Verona e Salernitana, tutte e tre vinte con il punteggio finale di 2-1. Milan e Udinese, invece, sono due delle migliori squadre del campionato per gol segnati negli ultimi 15' di partita - escludendo i tempi di recupero - con 11 a testa. Se il ricordo delle ultime reti rossonere nel finale di partita è recente (Hernández contro la Fiorentina e Messias con l'Atalanta), risale allo scorso 22 gennaio l'ultimo gol tra il 76' e il 90' segnato dall'Udinese (Ehizibue all'88' contro la Sampdoria). Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"