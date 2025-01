Milan, Tammy Abraham delude contro la Juventus: numeri impietosi per l’attaccante

La prova opaca del centravanti è lo specchio di un Milan che ha faticato per tutti i 90 minuti, incapace di creare occasioni e di reagire all’intensità e alla precisione dei padroni di casa. Per Abraham e per i rossoneri sarà fondamentale voltare pagina al più presto, riflettendo sugli errori commessi per ritrovare fiducia e brillantezza nelle prossime sfide.