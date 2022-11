Milan-Spezia, il dato finale su spettatori e incasso | PM News

Che sia Champions League o Serie A , il pubblico rossonero non delude mai. Infatti anche questa sera, in occasione di Milan-Spezia , partita della 13^ giornata di campionato, i tifosi del Diavolo hanno riempito lo stadio di 'San Siro'.

Milan-Spezia, pubblico delle grandi occasioni a 'San Siro'

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sono ben 71.099 gli spettatori presenti allo stadio per la sfida dei rossoneri di Stefano Pioli contro i bianconeri di Luca Gotti, penultimo match interno del Milan in questo 2022 prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar.