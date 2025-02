Milan sconfitto 2-1 a Torino: errori, rigore sbagliato e una serata storta

I rossoneri di Mister Conceição devono recriminare per le incertezze viste in campo, senza dimenticare la buona volontà dimostrata di non mollare e ripartendo dall'abnegazione di Pavlović. Bisogna guardarsi in faccia, scuotersi dall'interno, per provare presto a risistemare il campionato e in generale la stagione. Era un'occasione molto importante per riscattarsi, anche per recuperare terreno nella rincorsa al quarto posto, invece la 26ª giornata di Serie A incatena il Diavolo a quota 41 punti in classifica. Iniziano giorni caldissimi, il recupero col Bologna di giovedì e poi la Lazio domenica a San Siro diranno tanto su dove potremo arrivare.