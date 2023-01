Milan-Sassuolo, Pobega: “Nel calcio puoi dimostrare di cambiare le cose”

Sulla partita: "Oggi la cosa più importante è l’atteggiamento e come approcciamo la gara e come saremo sul pezzo per 90 minuti. Saranno queste le cose più importanti”.

Sul momento difficile: “Secondo me sono state fatte tante riflessioni, ora non è il momento di dirli e comunicarli, ora abbiamo una partita importante. Il bello del calcio è che puoi dimostrare in campo che le cose cambiano”. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>