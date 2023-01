Milan-Sassuolo, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la preview della partita di oggi contro il Sassuolo a 'San Siro'

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - L'abbraccio di casa. I rossoneri ritrovano San Siro per ritrovare la vittoria e mettersi alle spalle un mese di gennaio difficile. L'avversario di giornata è il Sassuolo, che evoca ricordi dolci e amari allo stesso tempo: il 22 maggio 2022 e lo Scudetto, ma anche la sconfitta casalinga per 1-3 della stagione scorsa e lo 0-0 di fine agosto. Davanti al pubblico di casa la squadra vuole vincere e vuole interrompere una striscia di cinque partite senza vittorie tra tutte le competizioni. Questa la nostra anteprima del match delle 12.30.

QUI MILANELLO

Dopo la sconfitta esterna contro la Lazio, la squadra ha ripreso immediatamente mercoledì gli allenamenti. Il momento è delicato sul piano dei risultati e alla lista degli indisponibili si aggiungono lo squalificato Bennacer e l'infortunato Tomori. Mister Pioli può parzialmente sorridere per i recuperi di Theo Hernández, assente martedì all'Olimpico, e Davide Calabria, uscito acciaccato contro i biancocelesti. A disposizione anche Rade Krunić, in panchina già a Roma e ora candidato a una maglia da titolare per sostituire Bennacer, e Fodè Ballo-Touré, che ha recuperato dopo l'operazione alla spalla di inizio mese.

"Ci servono dei risultati positivi per ritrovare entusiasmo, parlare serve poco", così Stefano Pioli alla vigilia del match in conferenza stampa. "Ci siamo preparati bene, daremo il massimo per tornare alla vittoria. Anche una vittoria sporca ma di carattere ci farebbe bene, dobbiamo essere una squadra consapevole e concreta.

QUI SASSUOLO

Due assenze pesanti per la formazione di Alessio Dionisi: il portiere Andrea Consigli e l'attaccante Andrea Pinamonti. I neroverdi hanno mosso la classifica domenica con il pareggio esterno di Monza, che ha interrotto l'emorragia di quattro sconfitte consecutive. Recupera dal problema alla spalla il brasiliano Rogerio, che sarà regolarmente in campo sulla sinistra. Possibile la conferma del 4-2-3-1, quindi la partita vedrebbe affrontarsi due squadre schierate a specchio.

Dionisi ha parlato alla vigilia del match: "Siamo migliorati ma non siamo guariti. Servono continuità e atteggiamento, gli avversari sono i campioni d'Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Sassuolo verrà trasmessa in Italia da DAZN e SKY alle 12.30. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 11.15, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 12.25 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

L'incarico di dirigere il match è stato affidato ad Antonio Giua della sezione di Olbia, classe 1988, pronto ad arbitrare per la 37ª volta un match di Serie A. Gli assistenti saranno Rossi e Perrotti, quarto uomo Marchetti, VAR Banti e AVAR Dionisi. Per il fischietto sardo sarà il secondo incrocio con i rossoneri in carriera, dopo aver diretto Milan-Salernitana 2-0 del 4 dicembre 2021. Quattro invece i precedenti con il Sassuolo, che ha un bilancio di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La 20ª giornata di Serie A è stata inaugurata venerdì con Bologna-Spezia 2-0 e Lecce-Salernitana 1-2. Ieri invece, sabato 28 gennaio, si sono disputate altre tre partite: Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2 e Atalanta-Sampdoria 2-0. Il programma della domenica, oltre a Milan-Sassuolo delle 12.30, propone Juventus-Monza alle 15.00, Lazio-Fiorentina alle 18.00 e Napoli-Roma alle 20.45. Chiude il programma Udinese-Hellas Verona alle 20.45 di lunedì 30 gennaio.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 50; Inter* 40; Atalanta*, Milan 38; Lazio, Roma 37; Udinese 28; Torino* 27; Bologna*, Empoli* 26; Juventus, Fiorentina 23; Monza 22; Salernitana* 21; Lecce 20*; Spezia* 18; Sassuolo 17; Hellas Verona 12; Sampdoria* 9; Cremonese* 8. (* una gara in più). Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming.