Milan-Sassuolo, annullato per fuorigioco il gol di Giroud | Serie A News

Annullato un gol ad Olivier Giroud per posizione di fuorigioco: si rimane ancora sullo 0-0 a 'San Siro' tra Milan e Sassuolo

Al nono minuto di gioco il Milan aveva trovato il gol del vantaggio. In rete Olivier Giroud, che aveva finalizzato il bel cross di Theo Hernandez. La rete, però, è stata annullata per posizione di fuorigioco dell'attaccante francese. Dopo una revisione al Var, l'arbitro Giua decide correttamente di non convalidare la rete dei rossoneri. Segui qui la diretta testuale di Milan-Sassuolo