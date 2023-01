Milan-Sassuolo 2-5, Dionisi: “Non mi aspettavo questo risultato”

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato a 'Dazn' dopo Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023

Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023. Alessio Dionisi, allenatore neroverde:

"Spero che sia una bella vittoria per tutti, ma non dobbiamo pensare alla partita di oggi. Dobbiamo pensare al futuro".

"Non mi aspettavo questo risultato, ma sono contento. Normale che se non parti bene i cambiamenti non vanno. Non credo di aver parlato di rischi, ma dobbiamo avere più volontà. Oggi siamo tornati indientro in difesa. Attaccando mettiamo in difficoltà anche squadre come il Milan. Non ci avrei creduto di vincere due gare contro i rossoneri, ma ci tengo a fare punti. Serve la continuità, altimenti ricadi in basso velocemente. Che questo risultato ci dia consapevolezza".

Sulla sensazione sul suo Sassuolo: "Speravo di ripetere la partita contro il Monza. Noi cerchiamo di giocare e di essere propositivi. Avevamo sbagliato un po' di occasioni. Importante ritrovare la squadra. Contro il Milan poteva andare male lo stesso. Oggi abbiamo realizzato quello lasciato contro il Monza. Questo conta tanto per un allenatore, ma ancora non siamo questi. Possiamo dare continuità a tutto ciò, ma passa dalla testa di tutti".

Sui festeggiamenti: "Credo li stiano facendo, ma dobbiamo essere umili. L'obiettivo dei giocatori dev'essere quello di giocare e non di pensare alle statistiche personali".

Sulle sue critiche alla squadra: "Oggi mi è piaciuto tutto, però non so se siamo questi ad oggi. Abbiamo sbagliato delle partite per l'atteggiamento. Non è un caso se non segni, possiamo difendere meglio. Oggi sono molto contento per i ragazzi. Cerco di preparare il campionato e possiamo essere migliori del girone d'andata. Abbiamo iniziato bene e speriamo di continuare così".

Sulla fiducia societaria: "Ho ringraziato Carnevali per le sue parole, sanno che dietro c'è un lavoro. Dobbiamo ottenere risultati che poi valorizzano i calciatori non il contrario. Il Sassuolo non è da buttare via. Io sono orgoglioso di allenarlo".