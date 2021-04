Milan-Sampdoria, primo tiro rossonero al 30′: record negativo / News

Record negativo per il Milan: contro la Sampdoria arrivato il primo tiro al 30' minuto. Mai peggio di così per i rossoneri

Brutto rientro dopo la sosta per le nazionali per il Milan, che ha evitato una sconfitta che sarebbe stata pesantissima soltanto nel finale. Errore di Theo Hernandez a parte, la squadra di Stefano Pioli ha approcciato in maniera poco convinta tutta la partita. C'è una statistica che fa capire benissimo questo dato di fatto. Il primo tiro nel match del Milan contro la Sampdoria è infatti arrivato al minuto 30: i rossoneri non avevano mai effettuato la prima conclusione cosí tardi in una partita di questa Serie A (in precedenza il record erano i 26 minuti contro lo Spezia). Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto