Calciomercato Milan – Ibrahimovic rinnova: cifre e dettagli del contratto

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto con il Milan di un altro anno: ecco i dettagli

Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il suo contratto con il Milan di un altro anno. E' questa la notizia riportata da 'calciomercato.com', con lo svedese che non ha più dubbi sul suo futuro. Il numero undici rossonero proseguirà la sua storia con il 'Diavolo', considerato che si sente ancora all'altezza e che vorrebbe dare un'ultima scossa a questa squadra composta da tanti ragazzi giovani. Quest'anno lo svedese ha segnato 17 gol in 24 partite tra campionato e coppe. Con la Champions che potrebbe realmente arrivare, Ibra vuole essere decisivo anche in quella competizione che manca al suo palmares personale.