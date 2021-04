Calciomercato Milan – Hysaj, accordo vicino. Le cifre | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il club rossonero è vicino a un accordo con Hysaj

Il Milan sul calciomercato cerca un terzino destro. Diogo Dalot, con ogni probabilità, non resterà in rossonero per un'altra stagione e dunque Maldini e Massara iniziano a guardarsi intorno. Come viene riportato dal portale alfredopedulla.com, il club rossonero sembra essere molto interessato a Elseid Hysaj, terzino destro in scadenza di contratto con il Napoli. L'albanese può giocare sulla sinistra.