Calciomercato Milan – Juric ammette l’interesse per un suo giocatore | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Ivan Juric, allenatore del Verona, ammette rumors relative a un suo giocatore

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. Non manca molto al termine della stagione, e dunque Paolo Maldini e Frederic Massara studiano dei possibili colpi in vista della prossima annata. Attenzione in modo particolare in difesa, dove bisognerà capire il futuro di Tomori (28 milioni di euro per il riscatto) e AlessioRomagnoli (in scadenza di contratto nel 2022).