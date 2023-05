Milan-Sampdoria, i numeri della partita di San Siro | NEWS

Milan-Sampdoria: le statistiche prodotte dal successo di San Siro sui blucerchiati riportate da 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - I rossoneri tornano al successo in campionato, il secondo consecutivo tra le mura amiche, superando la Sampdoria con un netto 5-1. A San Siro, un gran primo tempo - arricchito dalla rete di Rafa Leão e dalla doppietta di uno scatenato Olivier Giroud - ha indirizzato l'esito dell'incontro, suggellato da Díaz e ancora Giroud nel corso della ripresa. Nella 36ª giornata di Serie A, il Milan torna così a far esultare e divertire il proprio pubblico, portando a casa tre punti importanti per la classifica. Queste le statistiche e le curiosità prodotte dal match:

1- Rafael Leão ha fissato il record personale di partecipazioni ad un gol in un torneo di Serie A - 21 (13 reti, 8 assist); prima di lui, l'ultimo giocatore del Milan ad aver preso parte a più di 20 gol in un singolo massimo campionato era stato Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (34).

2- Nel 2023, solo Kevin De Bruyne (sette) ha servito più assist di Brahim Díaz (sei) nei cinque maggiori campionati europei.

3- Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A (21), e non segnava tre gol nei primi trenta minuti di una partita di Serie A dal 29 agosto 2021, contro il Cagliari.

4- Giroud (1986) è il giocatore più "anziano" ad aver segnato almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei. Olivier è tornato a segnare una tripletta in campionato per la prima volta dal 15 maggio 2016 (contro l'Aston Villa in Premier League).

5- Sandro Tonali (con sette) ha eguagliato il suo record di assist in una singola stagione di Serie A (stessa cifra anche nel 2019/20 con il Brescia).

6- I rossoneri non segnavano almeno cinque gol in un una singola partita di Serie A dal 12 maggio 2021 contro il Torino in trasferta (7-0) mentre non ci riusciva in casa dal 18 luglio 2020 (5-1 contro il Bologna).

7- Per la prima volta, Díaz ha servito due assist in una partita nei cinque maggiori campionati europei. Brahim ha servito sette passaggi vincenti in questo campionato, uno in più di quelli effettuati nelle due stagioni precedenti in Serie A.

8- Stefano Pioli ha vinto 100 partite con il Milan in tutte le competizioni, superando inoltre i 700 punti in Serie A (702) in carriera.