Calciomercato Milan – Dall’attacco al centrocampo: le mosse rossonere

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Milan e le possibili mosse dei rossoneri in estate

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe muoversi molto. Le necessità dei rossoneri potrebbero essere molte: in questa stagione si è visto come, la rosa del Diavolo, sia troppo corta per più di una competizione. L'edizione odierna di Tuttosport, parla delle possibili mosse del Diavolo per la prossima estate, con molti nomi seguiti.

Calciomercato Milan, gli obiettivi dei rossoneri — L’obiettivo primario del calciomercato del Milan, si legge, è quello del centravanti che dovrà affiancare Giroud: da Scamacca ad Arnautovic, passando per i bomber della Ligue1 (Openda, che piace molto, Balogun, Ekitike e Wahi). Anche a centrocampo, specialmente dopo lo stop di Bennacer, il Milan dovrà lavorare molto. Sono due gli obiettivi “caldi” del Milan per il reparto centrale: Kamada, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea.

Tuttosport, però, parla anche di due profili giovani, entrambi argentini, che sarebbero valutati dal Milan per il prossimo calciomercato: uno è Calros Alcaraz, 20enne del Southampton. L'altro è Ignacio Miramon, classe 2003, del Gimnasia de La Plata e ora impegnato al Mondiale Under 20: su di lui ci sarebbe anche il Manchester United. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Per l'esterno, occhi su un giovane prospetto