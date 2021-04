Milan-Sampdoria, nessun tiro nel primo tempo: i due precedenti / News

Brutta statistica per il Milan che, contro la Sampdoria, non ha mai tirato nello specchio della porta nel primo tempo. I due precedenti

Non sempre i numeri rispecchiano fedelmente l'andamento di una partita, ma non è questo il caso. La brutta prestazione del Milan contro la Sampdoria viene sottolineata da una statistica quasi impietosa che riguarda il primo tempo. Infatti, i rossoneri non hanno calciato nemmeno un tiro nello specchio della porta blucerchiata nei primi 45 minuti. Un record negativo conquistato per la terza volta in stagione dopo le sconfitte contro Spezia (a febbraio) e contro l'Atalanta (a gennaio).