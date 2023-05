Milan-Sampdoria, la curiosità: come segna il Diavolo | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) Di nuovo in campo, per ripartire. La Champions League è alle spalle e il campionato incombe. Tre partite alla fine per scrivere un finale di alto livello e per riprendersi un posto tra le prime quattro. La prima è contro la Sampdoria , sabato 20 maggio alle 20.45: ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

Il Milan è la formazione che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco nella Serie A 2022/23 (18). E allo stesso tempo quella che in percentuale ha segnato più gol su azione in questo campionato: l'84%, ossia 46 su 55. La velocità degli attaccanti rossoneri è ben riassunta in un altro dato. Il Milan è la squadra che attacca di più in contropiede in questo campionato con 49 attacchi di questo tipo, ben venti in più rispetto alla seconda di questa graduatoria (Udinese, 29). La Sampdoria, all'interno di questa stagione con poche gioie e culminata con l'aritmetica retrocessione, ha peggior attacco (21 gol segnati) che e la più bassa percentuale realizzativa (6%).