Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo in corsa per Alcaraz”

L'apertura della sessione estiva di calciomercato è ancora lontana nel tempo ed i campionati devono ancora dare tanti verdetti, ma diverse società si sono già messe al lavoro per non farsi trovare impreparate in vista della prossima stagione. Il Milan , ad esempio, sembrerebbe aver già sondato il terreno per Daichi Kamada , in scadenza di contratto con l' Eintracht Francoforte , e per Ruben Loftus-Cheek .

Il Milan torna in corsa per Carlos Alcaraz

Ma non sarebbero queste le uniche mosse della dirigenza del Diavolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', infatti, il Milan sarebbe tornato in corsa per un giocatore già seguito in passato, ovvero l'argentino Carlos Alcaraz. I rossoneri lo avevano già puntato in passato quando ancora militava in patria, ma vorrebbero fare un altro tentativo nella prossima sessione di calciomercato, dal momento in cui il giocatore è retrocesso con il suo Southampton. Da superare, però, la concorrenza del Brighton e del Benfica.