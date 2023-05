“Mi cercano? Ho lavorato bene”: Milan, importante apertura di mercato

Questa sera il Milan ospiterà a 'San Siro' la Sampdoria per la 36^ giornata della Serie A 2022-2023. Il Diavolo di Stefano Pioli cercherà tre punti di fondamentale importanza per l'assalto ad un posto nella prossima Champions League, ma non sarà facile. Dovrà vincere oggi, poi le successive due gare contro Juventus (in trasferta) e Verona (in casa) per avere qualche concreta chance. Intanto, però, non si placano le indiscrezioni di mercato.