Milan-Sampdoria, la curiosità: il filotto positivo | Serie A News

( fonte: acmilan.com ) Di nuovo in campo, per ripartire. La Champions League è alle spalle e il campionato incombe. Tre partite alla fine per scrivere un finale di alto livello e per riprendersi un posto tra le prime quattro. La prima è contro la Sampdoria , sabato 20 maggio alle 20.45: ecco alcune statistiche e curiosità sulla sfida.

I rossoneri non conoscono la sconfitta contro i blucerchiati dal 30 marzo 2019, quando a Marassi fu decisivo un gol di Defrel per lo 0-1 finale. In quello che rimane l'unico successo dei genovesi negli ultimi dieci incontri tra le due formazioni. Il Milan è rimasto imbattuto contro la Samp da quel giorno e soprattutto ha vinto tutte le ultime tre sfide, sempre con scarto minimo. 1-0 il 23 agosto 2021, 1-0 il 13 febbraio 2022 e 2-1 il 10 settembre 2022. Un filotto più lungo di vittorie contro i doriani non si registra dal periodo 1999-2005, quando i successi consecutivi furono cinque. Negli ultimi sette precedenti in campionato, oltretutto, il Milan non ha mai subito gol dai doriani nel primo tempo.