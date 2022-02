Milan-Sampdoria, Calabria: “Non ci poniamo limiti: siamo in fiducia”

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Sampdoria, partita valida per il 25° turno di Serie A

Daniele Triolo

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul momento del Milan: "Siamo in uno stato di forma sia mentale sia fisico importante. È stata una grande settimana ma è un bel Milan da un po' di mesi. Siamo contenti. Dobbiamo continuare a lavorare così, il cammino è ancora lungo".

Su quanto è cresciuto negli ultimi anni: "Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, è una soddisfazione personale. È un percorso. È fondamentale l'atteggiamento di tutti e mi piace dare l'esempio anche agli altri che non bisogna mollare. Sono contento e soddisfatto. Per rimanere al primo posto in classifica conta soprattutto l'atteggiamento, deve essere perfetto".

Sull'essere diventato un punto di forza del Milan: "Frutto del lavoro, della fiducia. Siamo in forma. Mi sento bene, dentro la squadra, con quello che mi chiede il mister, con ciò che posso fare. Il mister mi lascia libero di svariare, di tagliare, di venire in mezzo. Mi piace molto come gioca la squadra. Sono contento di ciò che sto dando alla squadra e contento per quanto la squadra sta dando a società e tifosi del Milan".

Sugli obiettivi del Diavolo: "Siamo abbastanza sinceri. Siamo in fiducia e sicuri di quello che possiamo fare e dare. Siamo una squadra giovane ma che ha tanta voglia di vincere. Ci sono altre squadre forse più avanti di noi nel percorso, forse con più talento. Noi ci mettiamo voglia. Il pubblico ci sta dando tanto ed è il migliore in Italia. Non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi. Cavalchiamo l'onda della positività che ci sta portando fin qui".

Su chi andrà a discutere gli eventuali premi Scudetto: "Io, Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic. Ma non abbiamo ancora discusso, lo faremo a breve sicuramente".

