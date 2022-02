Pagelle Milan-Sampdoria 1-0: Maignan piede fatato, il solito Leao

Le pagelle di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata di Serie A

PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Missione compiuta. In attesa del recupero dell'Inter, il Milan si gode una settimana perfetta e la testa della classifica solitaria. Basta il gol di Rafael Leao a piegare una Sampdoria arrendevole e che non crea nessun pericolo. Da segnalare l'assist straordinario di Mike Maignan. Tante le occasioni a disposizione del Diavolo per chiudere definitivamente il match, ma Falcone è super. Ecco le pagelle dei rossoneri nelle prossime schede!