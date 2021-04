Milan-Sampdoria 1-1: Hauge è MVP del match di San Siro | Serie A News

Jens Petter Hauge votato miglior giocatore di Milan-Sampdoria 1-1 di ieri a 'San Siro'. Ha battuto Fikayo Tomori e Simon Kjær: le motivazioni

"Secondo gol in campionato dopo poco più di un girone fa, dal Napoli al 'San Paolo' alla Sampdoria a 'San Siro': a quattro mesi e mezzo di distanza, Hauge ha di nuovo timbrato il cartellino in Serie A . Una rete bella e importante, un destro a giro all'angolino che nel finale ha permesso ai rossoneri di recuperare almeno il pareggio. Per questo, il norvegese è stato votato dai nostri tifosi come migliore in campo di Milan-Sampdoria con una percentuale superiore al 65% ; alle spalle di Hauge, ecco Tomori, Kjær e Franck Kessié.

Hauge ha segnato nell'unico tiro nello specchio e nell'unica occasione create. Entrato al 74' al posto di Samu Castillejo, il giovane classe '99 ha dato una scossa alla partita. Prima del gol anche un bel passaggio per Ante Rebić, spazzato via dai blucerchiati sotto porta. In generale, per lui, sono stati sette i passaggi positivi. Nonostante il rammarico della squadra per il mezzo passo falso, la gioia personale potrà dare un'iniezione di fiducia a Jens Petter". Mercato, duello con il Bayern per l'attaccante del futuro >>>