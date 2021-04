Calciomercato Milan – Duello con il Bayern per l’attaccante del futuro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i rossoneri sono impegnati in un bel testa a testa con i bavaresi. Scopriamo l'obiettivo comune

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee ben chiare sul prossimo calciomercato estivo del Milan . La società di Via Aldo Rossi cercherà di rinforzare al meglio l'organico a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli nei ruoli in cui è carente. Logicamente, però, il direttore tecnico ed il direttore sportivo rossonero terranno d'occhio il portafoglio del club. Nel pieno rispetto di un bilancio da risanare.

Recentemente, il calciatore ha segnato anche due gol per la sua Nazionale ed il suo exploit ha fatto sì che anche il Bayern Monaco si mettesse sulle tracce dell'ex Dinamo Tbilisi, Rustavi e Lokomotiv Mosca. Sotto contratto con il Rubin Kazan fino al 30 giugno 2024 , Kvaratshkelia ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan, vista l'interessamento dei tedeschi, vuole accelerare. Sembra che, prossimamente, incontrerà il suo procuratore per parlarne in maniera più approfondita.

Potrà, dunque, essere il giovane Kvaratshkelia l'acquisto a sorpresa del Milan nel calciomercato estivo 2021? Ai posteri l'ardua sentenza ... Mercato, un top player in saldo in attacco per il Milan? Ecco come >>>