Calciomercato Milan – Ilicic, affare fattibile a due condizioni: il punto

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Josip Ilicic avrebbe le ore contate a Bergamo. Lo sloveno è anche nel mirino del club rossonero

Josip Ilicic potrebbe essere uno dei primi colpi del Milan nel calciomercato estivo 2021 . Lo ha sottolineato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola . Il fantasista sloveno, infatti, è entrato in rotta di collisione con Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ed avrebbe le ore contate a Bergamo.

La 'Dea', quindi, sta bussando alla porta di diversi club per proporre il giocatore. Tra questi, c'è il Milan, ancora alle prese con la laboriosa trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Çalhanoğlu . Affinché, però, Ilicic possa vestire la maglia rossonera, per il quotidiano generalista, devono verificarsi due condizioni .

Ilicic, infatti, è un classe 1988 e, quindi, avanti con l'età secondo i parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation per il Milan. Mercato, un top player in saldo in attacco per il Milan? Ecco come >>>