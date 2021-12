Milan-Salernitana, Saelemaekers ritrova il gol dopo 35 partite | News

Alexis Saelemaekers ha ritrovato il gol in occasione di Milan-Salernitana dopo essere rimasto a secco per ben 35 partite

Alexis Saelemaekers ha messo anche il suo timbro alla voce marcatori nella partita di oggi tra Milan e Salernitana. Sua la rete del definitivo 2-0 in favore dei rossoneri. Secondo quanto riporta 'Opta', l'esterno belga non segnava da ben 35 partite. L'ultima marcatura risale al 20 dicembre 2020 in occasione di Sassuolo-Milan, gara terminata 1-2 per il Diavolo. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>