Pagelle Milan-Salernitana 2-0: Kessie fa tutto, Theo leggero | Serie A News

PAGELLE MILAN-SALERNITANA - Un pomeriggio di calma piatta per un Milan che passeggia a 'San Siro' contro la Salernitana. I rossoneri trovano la chiudono dopo meno di 20 minuti grazie a Franck Kessie e Alexis Saelemaekers. Poi è soltanto ordinaria amministrazione, con un possesso palla prolungato e con diverse occasioni sprecate per allargare il risultato. In attesa delle partite della altre, il Milan si gode la vetta solitaria della classifica. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri stilate dalla nostra redazione!