Milan-Salernitana, Saelemaekers: “Contento per il gol. Continuamo così”

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Si può fare sempre meglio. Abbiamo giocato bene. Sono contento per il gol, il primo a San Siro. Dobbiamo continuare così nel secondo tempo. Sappiamo che non è un momento facile per Kjaer e dunque ho voluto dedicare il gol a lui.