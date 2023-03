Milan-Salernitana, Pioli: “Occasione persa. Leao? Il rinnovo non c’entra”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Salernitana, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Salernitana-Milan, gara della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se la squadra è andata nello spogliatoio più tranquilla: "Non pensavamo di averla chiusa. L'abbiamo controllata abbastanza bene nel primo tempo ma non con la pericolosità che volevamo. Non è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve fare molto di più per vincere la partita, soprattutto nella situazione del gol subito. Lì la partita è diventata più nervosa e spigolosa, non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna in più. E' un'occasione persa, era una partita che volevamo vincere".

Se la Champions toglie qualcosa a livello fisico: "Se fosse così vuol dire che dobbiamo crescere. Le grandi squadre affrontano le partite come se fosse la più importante. Kalulu e Krunic oggi hanno giocato benissimo, altri meno. Dobbiamo far meglio, era un'occasione importante ma che non era scontata. Anche due mesi fa la Salernitana ci aveva dato problemi".

Su Ibrahimovic: "Zlatan è un giocatore importante con determinate caratteristiche. Lo abbiamo cercato con palle alte, poi vedremo che scelte fare per Udine. Adesso analizzeremo la partita, credo che si poteva e si doveva fare meglio. Mi auguro di preparare la partita con più attenzione".

Su Leao: "Non credo che la situazione contrattuale stia incidendo. Deve stare più dentro la partita, qualche volta dobbiamo cercarlo di più. Oggi abbiamo avuto un buon palleggio ma a volte troppo lento. Abbiamo concluso tanto ma con poca precisione".

Sulla differenza con l'anno scorso: "All'interno del gruppo niente, c'è sempre la stessa compattezza e voglia di lavorare insieme. E' cambiato che non stiamo trovando quella continuità che serve per stare davanti in classifica. E' un campionato su quella linea per tante squadre, escluso il Napoli. Noi abbiamo sofferto la ripresa dopo la pausa, adesso stiamo facendo meglio ma ancora dobbiamo crescere. Io credo che per mentalità dobbiamo essere competitivi in Europa e in Italia, possiamo esserlo anche dopo cinque giorni da un'ottima prestazione. Dovevamo prendere entusiasmo. Per come abbiamo preso il gol ci è mancato qualcosa".

Su cosa prende di buono dalla partita:" Di buono di cercare la vittoria anche in una partita non brillante. Siamo delusi perché possiamo fare sicuramente meglio. La difficoltà credo della partita era sbloccarla. Noi una volta sbloccarla dovevamo gestirla meglio, aiutare la squadra in fase difensiva. Cosa che invece è venuta meno in quella situazione di rimessa laterale". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

