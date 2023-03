Milan-Salernitana, Maggiore: “Ricordo con piacere l’esperienza al Milan”

Sulla partita: "Giochiamo in uno stadio incredibile contro una grande squadra. Proveremo a fare quello che abbiamo provato in settimana".

Sui mesi al Milan nel 2012: "La storia è passata, ma lo ricordo con affetto perché tutto quello che ho passato l'ho vissuto al 100%. E' durato poco per ragioni mie, ma è stata un'esperienza che mi ha formato e la ricordo con piacere".