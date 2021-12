Milan-Salernitana 2-0 al 45′: Diavolo dominante, ma a tratti lezioso

È terminato il primo tempo di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

È terminato il primo tempo di Milan-Salernitana, partita della 16^ giornata della Serie A 2021-2022. Rossoneri che vanno negli spogliatoi in doppio vantaggio grazie ai gol di Franck Kessie e Alexis Saelemaekers. Non c'è stata davvero partita nei primi 45 minuti di gioco, con il Milan che ha giocato in costante pressione nella metà campo degli ospiti. Il risultato poteva essere decisamente più ampio se non fosse stato per qualche leziosità di troppo negli ultimi metri. Nei minuti finali, invece, si registra una super parata di Vid Belec su tiro a botta sicura di Rade Krunic. Per chiudere davvero la partita c'è bisogno di trasformare alcune piccole leggerezze in occasioni vere e proprie. Continua a seguire con noi il live testuale di Milan-Salernitana